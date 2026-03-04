В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд в Москве на два месяца арестовал бывшего муниципального депутата Галину Фильченко, сообщил РИА Новости ее адвокат Никита Спивак.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал Спивак, отказавшись от иных комментариев по делу.