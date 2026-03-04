https://ria.ru/20260304/sud-2078606392.html
В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко
В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко - РИА Новости, 04.03.2026
В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко
Суд в Москве на два месяца арестовал бывшего муниципального депутата Галину Фильченко, сообщил РИА Новости ее адвокат Никита Спивак. РИА Новости, 04.03.2026
