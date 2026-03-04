Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/sud-2078606392.html
В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко
В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко - РИА Новости, 04.03.2026
В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко
Суд в Москве на два месяца арестовал бывшего муниципального депутата Галину Фильченко, сообщил РИА Новости ее адвокат Никита Спивак. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:53:00+03:00
2026-03-04T22:53:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg
https://ria.ru/20260304/sud-2078596981.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_27:0:2966:2204_1920x0_80_0_0_f7a4d24fd99ddce9b17b209c2cefc17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали бывшего муниципального депутата Фильченко

РИА Новости: суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Фильченко

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд в Москве на два месяца арестовал бывшего муниципального депутата Галину Фильченко, сообщил РИА Новости ее адвокат Никита Спивак.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал Спивак, отказавшись от иных комментариев по делу.
По данным СМИ, Фильченко предъявлено обвинение по делу об участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) и насильственном захвате власти (статья 278 УК РФ).
На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы материал об избрании меры пресечения Фильченко в настоящее время не отображается.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Суд арестовал главу муниципального округа Серебряные пруды в Подмосковье
Вчера, 21:46
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала