Суд арестовал главу муниципального округа Серебряные пруды в Подмосковье
Тверской суд Москвы арестовал главу муниципального округа Серебряные пруды Олега Павлихина, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 04.03.2026
2026
