Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух элементов "Go"
21:43 04.03.2026 (обновлено: 21:44 04.03.2026)
Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух элементов "Go"
2026
© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание компании "Яндекс" в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Здание компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании "Яндекс" и лишил двух товарных знаков с элементом "Go" в названии транспортно-логистическую компанию ООО "Везу", сообщили РИА Новости в суде.
"Решением суда полностью удовлетворены исковые требования ООО "Яндекс" к ООО "Везу" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков № 636693 и № 636694 в связи с их неиспользованием", - сказал собеседник агентства.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Яндекс" хочет зарегистрировать два новых товарных знака
12 февраля, 14:10
Речь идет о двух товарных знаках со словесным элементом "Go".
У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и другие.
Кроме того, в этот же суд компания подала аналогичные иски к четырем иностранным компаниям.
Требования касаются российского товарного знака Go Travel, принадлежащего британской DG International Holdings Limited; международных знаков go американской GoBrands Inc, Go! и GO! Express & Logistics немецкой GO! Express & Logistics Deutschland; а также GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht австрийской Asfinag Maut Service.
Робот-курьер Яндекс - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Яндекс" рассказал, как роботы-доставщики справляются со снегопадами
27 января, 16:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
