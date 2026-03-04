Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух элементов "Go"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании "Яндекс" и лишил двух товарных знаков с элементом "Go" в названии транспортно-логистическую компанию ООО "Везу", сообщили РИА Новости в суде.

"Решением суда полностью удовлетворены исковые требования ООО "Яндекс" к ООО "Везу" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков № 636693 и № 636694 в связи с их неиспользованием", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о двух товарных знаках со словесным элементом "Go".

У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и другие.

Кроме того, в этот же суд компания подала аналогичные иски к четырем иностранным компаниям.