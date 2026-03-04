Суд признал собственностью Блиновской недвижимость, купленную ее отцом

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной и признал незаконными сделки по передаче объектов недвижимости отцу блогера Олегу Останину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансовая управляющая настаивала, что недвижимость фактически принадлежала Блиновской и была выведена на родственника с целью сокрытия активов. Суд счел эти доводы обоснованными.