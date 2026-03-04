https://ria.ru/20260304/sud-2078588670.html
Суд признал собственностью Блиновской недвижимость, купленную ее отцом
Суд признал собственностью Блиновской недвижимость, купленную ее отцом - РИА Новости, 04.03.2026
Суд признал собственностью Блиновской недвижимость, купленную ее отцом
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной и признал незаконными сделки по передаче объектов...
Суд признал собственностью Блиновской недвижимость, купленную ее отцом
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной и признал незаконными сделки по передаче объектов недвижимости отцу блогера Олегу Останину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд прекратил право собственности Останина на спорное имущество и восстановил право собственности за Блиновской
. Все объекты будут включены в конкурсную массу "королевы марафонов" и реализованы на торгах для погашения задолженности перед кредиторами, включая Федеральную налоговую службу.
В перечень изъятого имущества вошли апартаменты на Четвертом Верхне-Михайловском проспекте, кладовка и машиноместо в Москве
.
Финансовая управляющая настаивала, что недвижимость фактически принадлежала Блиновской и была выведена на родственника с целью сокрытия активов. Суд счел эти доводы обоснованными.