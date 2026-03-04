Суд признал собственностью Блиновской недвижимость, купленную ее отцом

Рейтинг@Mail.ru
20:46 04.03.2026 (обновлено: 20:47 04.03.2026)
москва, елена блиновская
Москва, Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной и признал незаконными сделки по передаче объектов недвижимости отцу блогера Олегу Останину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд прекратил право собственности Останина на спорное имущество и восстановил право собственности за Блиновской. Все объекты будут включены в конкурсную массу "королевы марафонов" и реализованы на торгах для погашения задолженности перед кредиторами, включая Федеральную налоговую службу.
В перечень изъятого имущества вошли апартаменты на Четвертом Верхне-Михайловском проспекте, кладовка и машиноместо в Москве.
Финансовая управляющая настаивала, что недвижимость фактически принадлежала Блиновской и была выведена на родственника с целью сокрытия активов. Суд счел эти доводы обоснованными.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Блиновская вернула компанию "Сады Адыгеи"
26 февраля, 09:44
 
МоскваЕлена Блиновская
 
 
