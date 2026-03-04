Верховный суд отказался пересмотреть запрет приставов на выезд Каменщику

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд отказался пересматривать установленный приставами временный запрет на выезд из России бывшему бенефициару аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику, указывается в определении суда в распоряжении РИА Новости.

"Верховный суд определил: отказать Каменщику Дмитрию Владимировичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.

В документе указывается, что в кассационной жалобе нет оснований для передачи в Верховный суд, поскольку доводы Каменщика не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения, которые привели "к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".

Временное ограничение назначено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства.

Год назад Каменщик обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в апреле заявление бизнесмена отклонил. С первой инстанцией согласились затем Десятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа.