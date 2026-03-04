Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд отказался пересмотреть запрет приставов на выезд Каменщику
17:35 04.03.2026
Верховный суд отказался пересмотреть запрет приставов на выезд Каменщику
Верховный суд отказался пересмотреть запрет приставов на выезд Каменщику
Верховный суд отказался пересматривать установленный приставами временный запрет на выезд из России бывшему бенефициару аэропорта "Домодедово" Дмитрию... РИА Новости, 04.03.2026
Верховный суд отказался пересмотреть запрет приставов на выезд Каменщику

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд отказался пересматривать установленный приставами временный запрет на выезд из России бывшему бенефициару аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику, указывается в определении суда в распоряжении РИА Новости.
"Верховный суд определил: отказать Каменщику Дмитрию Владимировичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.
Юрист "Домодедово Карго" рассказал, что Каменщик выводил деньги за рубеж
3 февраля, 17:59
3 февраля, 17:59
В документе указывается, что в кассационной жалобе нет оснований для передачи в Верховный суд, поскольку доводы Каменщика не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения, которые привели "к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".
Временное ограничение назначено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства.
Год назад Каменщик обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в апреле заявление бизнесмена отклонил. С первой инстанцией согласились затем Десятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа.
Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, а также другому экс-бенефициару аэропорта Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово".
Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству
20 февраля, 12:04
20 февраля, 12:04
 
Московская область (Подмосковье)РоссияДмитрий КаменщикДесятый арбитражный апелляционный судГенеральная прокуратура РФДомодедово (аэропорт)
 
 
