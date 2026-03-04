Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/sud-2078533028.html
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области - РИА Новости, 04.03.2026
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области
Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора - министра финансов Ростовской области... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:19:00+03:00
2026-03-04T17:19:00+03:00
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997388173_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_90d703342212a007997d309805064f58.jpg
https://ria.ru/20260227/sud-2077092168.html
https://ria.ru/20260303/arest-2078118631.html
ростовская область
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997388173_144:0:1136:744_1920x0_80_0_0_4c0320356b2d02319d5383e2f4358b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области

Суд на полгода продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Федотовой

© РИА НовостиЛилия Федотова в зале суда
Лилия Федотова в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Лилия Федотова в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора - министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду Кировский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении Федотовой. Ей инкриминируют часть 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Прокурор заявил ходатайство об избрании подсудимой меры пресечения в виде содержания под стражей на время судебного следствия.
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Суд в Москве арестовал имущество экс-замглав ЯТЭК
27 февраля, 11:25
"Избрать Федотовой меру пресечения в виде содержания под стражей... на шесть месяцев, по 23 августа 2026 года включительно", - сказал судья.
Как сообщало следствие, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На Урале арестовали фигуранта дела о хищении бюджетных средств
3 марта, 10:42
 
ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала