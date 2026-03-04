https://ria.ru/20260304/sud-2078533028.html
Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области
Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора - министра финансов Ростовской области... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
россия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора - министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду Кировский районный суд Ростова-на-Дону
приступил к слушанию дела в отношении Федотовой. Ей инкриминируют часть 3 статьи 285 УК РФ
"Злоупотребление должностными полномочиями". Прокурор заявил ходатайство об избрании подсудимой меры пресечения в виде содержания под стражей на время судебного следствия.
"Избрать Федотовой меру пресечения в виде содержания под стражей... на шесть месяцев, по 23 августа 2026 года включительно", - сказал судья.
Как сообщало следствие, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области
кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.