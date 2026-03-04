Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора - министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду Кировский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении Федотовой. Ей инкриминируют часть 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Прокурор заявил ходатайство об избрании подсудимой меры пресечения в виде содержания под стражей на время судебного следствия.

"Избрать Федотовой меру пресечения в виде содержания под стражей... на шесть месяцев, по 23 августа 2026 года включительно", - сказал судья.

Как сообщало следствие, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.