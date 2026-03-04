https://ria.ru/20260304/sud-2078530505.html
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены поступило в суд
2026-03-04T17:11:00+03:00
2026-03-04T17:11:00+03:00
2026-03-04T17:50:00+03:00
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены поступило в суд
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько поступило в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, дело зарегистрировано 4 марта, дата первого заседания пока не назначена.
Ранее Верховный суд РФ
определил подсудность дела, передав его в Мещанский районный суд Москвы
.
Бывший мэр Сочи
обвиняется в растрате в особо крупном размере, получении взятки и легализации преступных доходов. По версии следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.
Янине Копайгородской, помимо соучастия в растрате и посредничества во взяточничестве, вменяется принуждение свидетелей к даче ложных показаний. По данным Генпрокуратуры
, в сентябре 2024 года она угрожала причинением вреда здоровью одному из свидетелей, а в ноябре-декабре через своего помощника Александра Пасунько подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.
В настоящее время супруги Копайгородские содержатся под стражей в Москве. Янина была помещена в СИЗО после того, как следствие выявило факты давления на свидетелей в период ее нахождения под домашним арестом.