Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены поступило в суд

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько поступило в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время супруги Копайгородские содержатся под стражей в Москве. Янина была помещена в СИЗО после того, как следствие выявило факты давления на свидетелей в период ее нахождения под домашним арестом.