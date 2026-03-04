Суд оставил в силе приговор "ангарскому маньяку" за убийство двух женщин

ИРКУТСК, 4 мар - РИА Новости. Иркутский областной суд после апелляции защиты оставил в силе приговор в отношении "ангарского маньяка" Михаила Попкова по делу об убийстве двух женщин, сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.
Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты Михаила Попкова, осужденного Ангарским городском судом 1 декабря 2025 года. По данному приговору он был осужден за убийство женщин. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. По совокупности преступлений ему окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением специального звания.
Апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции поступила от стороны защиты. По данным суда, в доводах жалобы адвокат осужденного указала, что поскольку преступление совершено в 2008 году, у подзащитного возникло право на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Осужденный находится в преклонном возрасте, имеет неблагополучное состояние здоровья, на момент совершения преступления был не судим, женат, на иждивении имел несовершеннолетнего ребенка, проживал с семьей по месту регистрации, где участковым характеризовался положительно, к административной ответственности не привлекался, правонарушений не допускал.
Суд апелляционной инстанции определил, что вопреки доводам, суд, исходя из повышенной общественной опасности деяния, обстоятельств его совершения, не усмотрел оснований для освобождения осужденного от уголовной ответственности.
"Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда пришла к убеждению, что назначенное Попкову М.В. судом первой инстанции наказание в виде лишения свободы по преступлению, за которое он осужден, в полном объеме соответствует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений", - говорится в сообщении.
По данным Иркутской областной прокуратуры, приговор вступил в законную силу.
По версии следствия, в августе 2008 года обвиняемый остановился на Московском тракте в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух незнакомых 27-летних женщин. По мнению Попкова, они находились в наркотическом опьянении. Во время разговора в салоне автомобиля между женщинами и Попковым произошла ссора. В ходе конфликта, пока одна из женщин сидела в машине, маньяк накинул на шею ее подруге, которая вышла на улицу, веревку и задушил ее. Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, фигурант вернулся к автомобилю, вывел из него вторую жертву и убил ее аналогичным способом.
По данным СК, с учетом ранее расследованных уголовных дел, доказана причастность Михаила Попкова к совершению 87 убийств и 3 покушений. С учетом признания в убийстве еще двух женщин, жертвами Попкова стали 89 человек.