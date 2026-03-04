Суд оставил в силе приговор "ангарскому маньяку" за убийство двух женщин

Апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции поступила от стороны защиты. По данным суда, в доводах жалобы адвокат осужденного указала, что поскольку преступление совершено в 2008 году, у подзащитного возникло право на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Осужденный находится в преклонном возрасте, имеет неблагополучное состояние здоровья, на момент совершения преступления был не судим, женат, на иждивении имел несовершеннолетнего ребенка, проживал с семьей по месту регистрации, где участковым характеризовался положительно, к административной ответственности не привлекался, правонарушений не допускал.