Верховный суд оправдал женщину, ударившую бывшего мужа в детсаду

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд России постановил отменить приговор жительнице Ставрополья, ударившей бывшего мужа, и признал за ней право на реабилитацию, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

В ВС РФ поступила жалоба на приговор мирового судьи из Ставропольского края, а также на решения апелляционной и кассационной инстанций, в которых женщина, ударившая своего бывшего мужа по голове в целях защиты, признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью и оштрафована на 5 тысяч рублей.

"Приговор мирового судьи… отменить и прекратить производство по данному уголовному делу… за отсутствием в деянии Андриенко состава преступления… Признать за Андриенко право на реабилитацию", - сказано в решении суда.

Как следует из материалов дела, в феврале 2020 года женщина приехала в детсад вместе со свекром, чтобы увидеться со своими детьми. К ним подошел бывший муж, возник конфликт. Женщина держала младшего сына на руки, мужчина вырвал ребенка из рук матери и бросил под колесо стоявшей машины, а затем стал избивать ее, нанося удары в область груди. Как заявил в показаниях потерпевший, бывшая жена ударила его несколько раз по голове, причинив черепно-мозговую травму.

Верховный суд отменил приговор, так как "диагноз "сотрясение головного мозга" не подтвержден объективными клиническими и неврологическими данными, в связи с чем данный диагноз неправомочен и не подлежит судебно-медицинской экспертной оценке".

Из судебных документов также известно, что свекор, который привез женщину в детский сад, пытался защитить невестку и, по показаниям потерпевшего, "резко дернул его за шарф, который был у него на шее", что привело к повреждению в виде посттравматического острого ларингита.