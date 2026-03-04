Рейтинг@Mail.ru
В России разработают обновленную стратегию развития госдизайна - РИА Новости, 04.03.2026
10:57 04.03.2026
В России разработают обновленную стратегию развития госдизайна
В России разработают обновленную стратегию развития госдизайна - РИА Новости, 04.03.2026
В России разработают обновленную стратегию развития госдизайна
Обновленную стратегию развития госдизайна разработают на ближайшие пять лет разработают в России в мастерской управления "Сенеж", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2026
россия, общество
Россия, Общество
В России разработают обновленную стратегию развития госдизайна

В «Сенеже» разработают стратегию развития госдизайна на ближайшие пять лет

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обновленную стратегию развития госдизайна разработают на ближайшие пять лет разработают в России в мастерской управления "Сенеж", сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".
"Обновленную стратегию развития госдизайна на ближайшие пять лет создадут в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Работа будет вестись на конференции экспертного сообщества мастерской государственного дизайна", - говорится в сообщении.
Реновация - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эксперт: реновация стала частью градостроительной стратегии Москвы
27 февраля, 16:54
Как отметили в РСВ, стратегия будет использоваться в том числе при формировании образовательных программ "Сенежа" и реализации совместных проектов с ведущими федеральными и региональными партнерами. В организации напомнили, что с момента создания мастерской государственного дизайна в "Сенеже" обучение прошли более 4 тысяч госслужащих и свыше 1 тысячи дизайнеров.
"Мы последовательно укрепляем статус методического центра, задающего стандарты качественного проектирования для государства. Экспертная конференция сообщества для нас – важнейший ежегодный инструмент развития. Это возможность сверить часы с лидерами индустрии, наполниться актуальной информацией и главное - применить этот опыт для актуализации наших образовательных программ и формирования более точных, востребованных предложений для партнеров", - приводятся в сообщении слова руководителя мастерской госдизайна Вячеслава Правдзинского.
В пресс-службе президентской платформы добавили, что в конференции по стратегии развития госдизайна примут участие более 100 ведущих специалистов в сфере госдизайна - представители дизайн-команд и центров компетенций, практикующие специалисты (дизайнеры, архитекторы, стратеги, урбанисты, медиа-менеджеры), представители органов власти, образовательных организаций, профессиональных союзов, фондов и НКО.
Компания UserGate - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Компания UserGate представила новую стратегию развития
2 марта, 17:29
 
