В России разработают обновленную стратегию развития госдизайна

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обновленную стратегию развития госдизайна разработают на ближайшие пять лет разработают в России в мастерской управления "Сенеж", сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Обновленную стратегию развития госдизайна на ближайшие пять лет создадут в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Работа будет вестись на конференции экспертного сообщества мастерской государственного дизайна", - говорится в сообщении

Как отметили в РСВ, стратегия будет использоваться в том числе при формировании образовательных программ "Сенежа" и реализации совместных проектов с ведущими федеральными и региональными партнерами. В организации напомнили, что с момента создания мастерской государственного дизайна в "Сенеже" обучение прошли более 4 тысяч госслужащих и свыше 1 тысячи дизайнеров.

"Мы последовательно укрепляем статус методического центра, задающего стандарты качественного проектирования для государства. Экспертная конференция сообщества для нас – важнейший ежегодный инструмент развития. Это возможность сверить часы с лидерами индустрии, наполниться актуальной информацией и главное - применить этот опыт для актуализации наших образовательных программ и формирования более точных, востребованных предложений для партнеров", - приводятся в сообщении слова руководителя мастерской госдизайна Вячеслава Правдзинского.