Стармер рассказал о наращивании сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
15:15 04.03.2026 (обновлено: 15:23 04.03.2026)
Стармер рассказал о наращивании сил на Ближнем Востоке
Великобритания наращивала силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. РИА Новости, 04.03.2026
Стармер рассказал о наращивании сил на Ближнем Востоке

Стармер: Британия наращивала силы на Ближнем Востоке в течение последних недель

© AP Photo / Jonathan BradyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Великобритания наращивала силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
"В течение нескольких недель мы осуществляли предварительное развертывание наших сил в регионе. При этом мы поддерживали очень тесные контакты с США. Мы развернули радиолокационные системы, наземные средства ПВО, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и истребители F-35", - заявил Стармер, выступая в парламенте на тему эскалации вокруг Ирана.
По его словам, после начала эскалации истребители F-35 и Typhoon были задействованы на Ближнем Востоке и на Кипре.
"За прошедшую ночь были проведены дополнительные миссии, в частности, Typhoon обороняли Катар, а истребители F-35 - другие страны региона. Сегодня мы пополняем запасы наших ракет противовоздушной обороны. На этой неделе вертолеты Wildcat, оснащенные средствами борьбы с беспилотниками, прибудут на Кипр, а HMS Dragon будет развернут в Средиземном море", - добавил он.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не спеша уничтожают". На Западе заявили об ужасе от новых вооружений Ирана
