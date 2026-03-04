Стармер рассказал о наращивании сил на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Великобритания наращивала силы на Ближнем Востоке в течение последних нескольких недель, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
"В течение нескольких недель мы осуществляли предварительное развертывание наших сил в регионе. При этом мы поддерживали очень тесные контакты с США. Мы развернули радиолокационные системы, наземные средства ПВО, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и истребители F-35", - заявил Стармер, выступая в парламенте на тему эскалации вокруг Ирана.
По его словам, после начала эскалации истребители F-35 и Typhoon были задействованы на Ближнем Востоке и на Кипре.
"За прошедшую ночь были проведены дополнительные миссии, в частности, Typhoon обороняли Катар, а истребители F-35 - другие страны региона. Сегодня мы пополняем запасы наших ракет противовоздушной обороны. На этой неделе вертолеты Wildcat, оснащенные средствами борьбы с беспилотниками, прибудут на Кипр, а HMS Dragon будет развернут в Средиземном море", - добавил он.