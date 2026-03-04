Белый дом обвинил CNN в искажении информации об операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт обвинила телеканал CNN в искажении информации об американской операции против Ирана и желании представить президента Дональда Трампа в плохом свете из-за вопроса о погибших военнослужащих США.

"Ваша телесеть знает, что вы берете всё, что говорит администрация, и пытаетесь использовать так, чтобы президент выглядел плохо", - сказала Левитт.