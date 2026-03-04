Рейтинг@Mail.ru
22:32 04.03.2026
Белый дом обвинил CNN в искажении информации об операции против Ирана
Белый дом обвинил CNN в искажении информации об операции против Ирана
в мире, иран, сша, израиль, каролин левитт, дональд трамп, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Белый дом обвинил CNN в искажении информации об операции против Ирана

Левитт обвинила CNN в искажении информации об американской операции против Ирана

© AP Photo / Evan Vucci Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
 Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт обвинила телеканал CNN в искажении информации об американской операции против Ирана и желании представить президента Дональда Трампа в плохом свете из-за вопроса о погибших военнослужащих США.
"Пресса хочет только одного - представить президента в плохом свете, особенно CNN", - сказала Левитт на брифинге.
Трамп отчитывает журналистку CNN, потому что она мало улыбается - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
4 февраля, 01:47
Так она отреагировала на вопрос журналистки о том, считает ли Белый дом, что освещение гибели военных США в ходе атаки на Иран не должно быть заметным. Левитт отрицала такую предпосылку, призывая журналистов к точности.
"Ваша телесеть знает, что вы берете всё, что говорит администрация, и пытаетесь использовать так, чтобы президент выглядел плохо", - сказала Левитт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
CNN встал на защиту журналистки после призывов Трампа уволить ее
26 июня 2025, 02:16
 
