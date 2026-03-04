Белый дом обвинил CNN в искажении информации об операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт обвинила телеканал CNN в искажении информации об американской операции против Ирана и желании представить президента Дональда Трампа в плохом свете из-за вопроса о погибших военнослужащих США.
"Пресса хочет только одного - представить президента в плохом свете, особенно CNN", - сказала Левитт на брифинге.
"Ваша телесеть знает, что вы берете всё, что говорит администрация, и пытаетесь использовать так, чтобы президент выглядел плохо", - сказала Левитт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
