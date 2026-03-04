В США заявили, что выступают против планов Европы развивать ядерный арсенал

ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США выступают против возможных планов Европы развивать собственный ядерный арсенал, готовы отговаривать от этого своих союзников, заявил в среду замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

"Очевидно, как минимум мы решительно выступали бы против этого", – сказал Колби во время выступления в Совете по международным делам.