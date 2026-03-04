В США заявили, что выступают против планов Европы развивать ядерный арсенал

ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США выступают против возможных планов Европы развивать собственный ядерный арсенал, готовы отговаривать от этого своих союзников, заявил в среду замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Очевидно, как минимум мы решительно выступали бы против этого", – сказал Колби во время выступления в Совете по международным делам.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей