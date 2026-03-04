https://ria.ru/20260304/ssha-2078598095.html
США работают над установлением контроля над Гренландией, заявил Пентагон
США работают над установлением контроля над Гренландией, заявил Пентагон
США работают над установлением контроля над Гренландией и оптимистично настроены в этом вопросе, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. РИА Новости, 04.03.2026
