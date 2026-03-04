Рейтинг@Mail.ru
США работают над установлением контроля над Гренландией, заявил Пентагон
21:51 04.03.2026 (обновлено: 21:57 04.03.2026)
США работают над установлением контроля над Гренландией, заявил Пентагон
США работают над установлением контроля над Гренландией и оптимистично настроены в этом вопросе, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. РИА Новости, 04.03.2026
Замглавы Пентагона: США работают над установлением контроля над Гренландией

Флаги США
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США работают над установлением контроля над Гренландией и оптимистично настроены в этом вопросе, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Сейчас ведется процесс, который направлен на решение этой проблемы по другим каналам, но, думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно", - сообщил Колби, выступая в Совете по международным отношениям, комментируя стремление США установить контроль над Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт
Вчера, 21:46
 
