Удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились, заявила Левитт
Удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились, заявила Левитт - РИА Новости, 04.03.2026
Удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились, заявила Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду заявила, что атаки Ирана в ответ на действия США в регионе значительно сократились. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:44:00+03:00
2026-03-04T21:44:00+03:00
2026-03-04T21:52:00+03:00
