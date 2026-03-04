Рейтинг@Mail.ru
Удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились, заявила Левитт - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 04.03.2026 (обновлено: 21:52 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ssha-2078596703.html
Удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились, заявила Левитт
Удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились, заявила Левитт - РИА Новости, 04.03.2026
Удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились, заявила Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду заявила, что атаки Ирана в ответ на действия США в регионе значительно сократились. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:44:00+03:00
2026-03-04T21:52:00+03:00
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061597234_0:0:2818:1585_1920x0_80_0_0_65233475f04b9f59d4c216711053faf3.jpg
https://ria.ru/20260304/ispaniya-2078597115.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061597234_172:0:2677:1879_1920x0_80_0_0_b5a818a4252a05defea0afca8e18e687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, каролин левитт
Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Каролин Левитт
Удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились, заявила Левитт

Левитт: удары Ирана в ответ на действия США заметно сократились

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду заявила, что атаки Ирана в ответ на действия США в регионе значительно сократились.
"Мы увидели, что ответные удары нашего врага (Ирана - ред.) по Соединенным Штатам значительно сократились", - сказала Левитт на брифинге.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт
Вчера, 21:46
 
ИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала