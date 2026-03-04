https://ria.ru/20260304/ssha-2078565313.html
Хегсет допустил продление операции против Ирана до восьми недель
Глава Пентагона Пит Хегсет в очередной раз пересмотрел график военной операции против Ирана и допустил ее продление до восьми недель вместо ранее заявленных 4-5 РИА Новости, 04.03.2026
Хегсет допустил продление операции против Ирана до восьми недель
