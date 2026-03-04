Рейтинг@Mail.ru
"Все намного хуже". В США выступили с тревожным предупреждением из-за Ирана
17:06 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ssha-2078528419.html
"Все намного хуже". В США выступили с тревожным предупреждением из-за Ирана
"Все намного хуже". В США выступили с тревожным предупреждением из-за Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
"Все намного хуже". В США выступили с тревожным предупреждением из-за Ирана
Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен раскритиковала операцию США и Израиля против Ирана, заявив, что у Вашингтона нет никакой стратегии. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:06:00+03:00
2026-03-04T17:06:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
сша
али хаменеи
сергей лавров
элизабет уоррен
оон
израиль
тегеран (город)
сша
в мире, израиль, тегеран (город), сша, али хаменеи, сергей лавров, элизабет уоррен, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тегеран (город), США, Али Хаменеи, Сергей Лавров, Элизабет Уоррен, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Все намного хуже". В США выступили с тревожным предупреждением из-за Ирана

Сенатор Уоррен: у США нет никакой стратегии в конфликте с Ираном

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен раскритиковала операцию США и Израиля против Ирана, заявив, что у Вашингтона нет никакой стратегии.
"Я только что вышла с закрытого брифинга по Ирану, и вот что могу сказать. Все намного хуже, чем вы думаете. У вас есть причины для беспокойства", — рассказала она в обращении, опубликованном в соцсети X.
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
Вчера, 16:30
По мнению Уоррен, Тегеран не представлял реальной угрозы для Соединенных Штатов. Сенатор также добавила, что Белый дом так и не объяснил причины начала конфликта.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Хаос и неразбериха". Произошедшее в США после атаки на Иран поразило Запад
Вчера, 15:52
 
В миреИзраильТегеран (город)СШААли ХаменеиСергей ЛавровЭлизабет УорренООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
