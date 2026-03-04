Рейтинг@Mail.ru
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 04.03.2026 (обновлено: 16:41 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ssha-2078517082.html
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет - РИА Новости, 04.03.2026
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет
У США нет ответных сообщений для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак на Иран, заявил в среду шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:37:00+03:00
2026-03-04T16:41:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
россия
министерство обороны сша
китай
в мире
сша
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:19:2500:1425_1920x0_80_0_0_aa764201f5130227fba5a85599e5e0ea.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078509431.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_039d5f9bec79e569720f45725513f8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, россия, министерство обороны сша, китай, в мире, сша, пит хегсет
Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Министерство обороны США, Китай, В мире, США, Пит Хегсет
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет

Хегсет: у США нет сообщений для РФ и КНР, призывающих прекратить атаку на Иран

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. У США нет ответных сообщений для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак на Иран, заявил в среду шеф Пентагона Пит Хегсет.
"У нас нет для них послания, и их позиция, на самом деле, не является фактором в этом", - заявил он на брифинге в ответ на вопрос, как США могут ответить на заявления Москвы и Пекина.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна
Вчера, 16:15
 
Военная операция США и Израиля против ИранаРоссияМинистерство обороны СШАКитайВ миреСШАПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала