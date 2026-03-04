https://ria.ru/20260304/ssha-2078517082.html
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет - РИА Новости, 04.03.2026
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет
У США нет ответных сообщений для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак на Иран, заявил в среду шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:37:00+03:00
2026-03-04T16:37:00+03:00
2026-03-04T16:41:00+03:00
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет
Хегсет: у США нет сообщений для РФ и КНР, призывающих прекратить атаку на Иран