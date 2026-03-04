https://ria.ru/20260304/ssha-2078513365.html
США продолжат бить по Ирану ближайшие несколько суток, заявили в Пентагоне
США в ближайшие 24-48 часов продолжат наносить удары по инфраструктуре и ВМС Ирана, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов... РИА Новости, 04.03.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
США продолжат бить по Ирану ближайшие несколько суток, заявили в Пентагоне
Пентагон: США продолжат бить по ВМС Ирана ближайшие 1-2 суток