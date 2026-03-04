Рейтинг@Mail.ru
США будут расширять удары вглубь территории Ирана, заявили в Пентагоне
16:23 04.03.2026 (обновлено: 16:27 04.03.2026)
США будут расширять удары вглубь территории Ирана, заявили в Пентагоне
США будут расширять удары вглубь территории Ирана, заявили в Пентагоне
сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США будут расширять удары вглубь территории Ирана, заявили в Пентагоне

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены расширять удары вглубь иранской территории, заявил в среду глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Теперь мы начнем расширять (удары - ред.) вглубь, нанося удары по иранской территории все глубже и создавая дополнительное пространство для маневра американских вооруженных сил", - сказал он журналистам.
