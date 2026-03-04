Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна - РИА Новости, 04.03.2026
16:15 04.03.2026 (обновлено: 16:21 04.03.2026)
Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна
США потопили иранский корабль торпедой что стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет.
2026
Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна

Хегсет: потопление США иранского судна стало первым со времен Второй мировой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США потопили иранский корабль торпедой что стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет.
"Их флот не играет роли… На самом деле вчера в Индийском океане … там американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который думал, что он в безопасности в международных водах", - сказал он журналистам.
Хегсет добавил, что это было сделано торпедой. Это, по его словам, первый случай потопления корабля торпедой со времен Второй мировой войны.
Хегсет заявил, что Иран не может ответить на операцию США и Израиля
