Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна
Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна - РИА Новости, 04.03.2026
Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна
США потопили иранский корабль торпедой что стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:15:00+03:00
2026-03-04T16:15:00+03:00
2026-03-04T16:21:00+03:00
сша
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
индийский океан
пит хегсет
сша
индийский океан
сша, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, индийский океан, пит хегсет
Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна
Хегсет: потопление США иранского судна стало первым со времен Второй мировой