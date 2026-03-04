https://ria.ru/20260304/ssha-2078508679.html
Хегсет заявил, что Иран не может ответить на операцию США и Израиля
Хегсет заявил, что Иран не может ответить на операцию США и Израиля - РИА Новости, 04.03.2026
Хегсет заявил, что Иран не может ответить на операцию США и Израиля
Министр войны США Пит Хегсет заявил в среду, что Иран в текущих условиях якобы не способен дать скоординированный ответ на операцию американских и израильских... РИА Новости, 04.03.2026
Хегсет заявил, что Иран не может ответить на операцию США и Израиля
