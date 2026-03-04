Рейтинг@Mail.ru
16:13 04.03.2026 (обновлено: 16:21 04.03.2026)
Хегсет заявил, что Иран не может ответить на операцию США и Израиля

Хегсет: Иран не может дать ответ на операцию США и Израиля против него

© AP Photo / Kevin WolfГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил в среду, что Иран в текущих условиях якобы не способен дать скоординированный ответ на операцию американских и израильских вооруженных сил против исламской республики.
"Они (Иран - ред.) не могут даже нормально разговаривать или поддерживать связь, не говоря уже о том, чтобы организовать скоординированное и продолжительное наступление", - сказал он во время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Хегсет рассказал о прибытии новых американских сил на Ближний Восток
Вчера, 16:13
 
