Рейтинг@Mail.ru
Госдеп разрешил госслужащим покинуть Саудовскую Аравию - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 04.03.2026 (обновлено: 06:52 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ssha-2078356032.html
Госдеп разрешил госслужащим покинуть Саудовскую Аравию
Госдеп разрешил госслужащим покинуть Саудовскую Аравию - РИА Новости, 04.03.2026
Госдеп разрешил госслужащим покинуть Саудовскую Аравию
Госдепартамент США разрешил американским госслужащим, чья деятельность не критически важна, и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T06:29:00+03:00
2026-03-04T06:52:00+03:00
в мире
саудовская аравия
государственный департамент сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077877779_0:909:1224:1598_1920x0_80_0_0_4a6c281dab886bca762064dec473b844.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077877779_0:850:1224:1768_1920x0_80_0_0_37759a95f095a72169230241e85e6551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, государственный департамент сша, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Саудовская Аравия, Государственный департамент США, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Госдеп разрешил госслужащим покинуть Саудовскую Аравию

Госдеп разрешил госслужащим и их семьям покинуть Саудовскую Аравию

© REUTERS / Social MediaДым над нефтеперерабатывающим заводом в Рас-Тануре, Саудовская Аравия
Дым над нефтеперерабатывающим заводом в Рас-Тануре, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Social Media
Дым над нефтеперерабатывающим заводом в Рас-Тануре, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдепартамент США разрешил американским госслужащим, чья деятельность не критически важна, и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности, сообщает американское посольство в арабской стране.
"Госдепартамент разрешил сотрудникам правительства США, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, и членам семей сотрудников правительства США покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности", - сообщает посольство на своем сайте.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреСаудовская АравияГосударственный департамент СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала