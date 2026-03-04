Рейтинг@Mail.ru
Власти США обсудят с оборонпромом ускорение производства оружия - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ssha-2078351948.html
Власти США обсудят с оборонпромом ускорение производства оружия
Власти США обсудят с оборонпромом ускорение производства оружия - РИА Новости, 04.03.2026
Власти США обсудят с оборонпромом ускорение производства оружия
Администрация президента США Дональда Трампа хочет встретиться с главами крупнейших американских оборонных компаний, чтобы обсудить ускорение производства... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:43:00+03:00
2026-03-04T05:43:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
министерство обороны сша
lockheed martin
raytheon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029907862_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_9f5fb524e87acf861eaefbe62a1e30b3.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078300307.html
https://ria.ru/20260222/vertolet-2076133349.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029907862_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_aadfbcbb93b3c5581d33763807033a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, министерство обороны сша, lockheed martin , raytheon, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Raytheon, Военная операция США и Израиля против Ирана
Власти США обсудят с оборонпромом ускорение производства оружия

Reuters: власти США обсудят производство оружия и сокращение запасов

© AP Photo / Senior Airman Stephani BargeАмериканские боеприпасы
Американские боеприпасы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Senior Airman Stephani Barge
Американские боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет встретиться с главами крупнейших американских оборонных компаний, чтобы обсудить ускорение производства оружия, поскольку его запасы сократились из-за ударов по Ирану, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа планирует встретиться с руководителями крупнейших оборонных подрядчиков США в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить ускорение производства оружия, поскольку Пентагон работает над пополнением запасов после ударов по Ирану и ряда других недавних военных усилий", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США располагают огромными запасами оружия, заявил Трамп
Вчера, 20:11
По информации источников агентства, на встречу были приглашены такие компании, как Lockheed Martin и Raytheon, а также другие ключевые поставщики. Уточняется, что встреча, как ожидается, будет сосредоточена на оказании давления на производителей оружия, чтобы они ускорили подъем производительности.
Кроме того, как пишет Рейтер со ссылкой на источник, замглавы Пентагона Стив Файнберг в последние дни руководит работой над дополнительным бюджетным запросом на сумму около 50 миллиардов долларов, который может быть опубликован уже в пятницу. Отмечается, что новые деньги пойдут на замену вооружений, "использовавшихся в недавних конфликтах", в том числе на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ударный вертолет Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Это прорыв". В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии
22 февраля, 21:34
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампМинистерство обороны СШАLockheed MartinRaytheonВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала