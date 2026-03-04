Рейтинг@Mail.ru
Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ssha-2078351406.html
Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт
Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт - РИА Новости, 04.03.2026
Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт
Страны Персидского залива могут надавить на Вашингтон по поводу прекращения конфликта с Тегераном и "уговорить" пойти на его урегулирование, такое мнение... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:35:00+03:00
2026-03-04T05:35:00+03:00
в мире
персидский залив
сша
иран
даниэль леви
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077919918_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_d45d4275cc551cde8dda8c967e6d1285.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078344561.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
персидский залив
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077919918_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_285b7ab45c135914b526cc93e49e38cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, персидский залив, сша, иран, даниэль леви, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Персидский залив, США, Иран, Даниэль Леви, Военная операция США и Израиля против Ирана
Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт

Политолог Леви: страны Персидского залива могут надавить на США

© Кадр видео из соцсетейПоврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране
Поврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Поврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива могут надавить на Вашингтон по поводу прекращения конфликта с Тегераном и "уговорить" пойти на его урегулирование, такое мнение высказал британский политолог, президент Проекта "США - Ближний Восток" Даниэль Леви.
"Один из вариантов - оказать давление на американцев, чтобы они как можно скорее прекратили это, утверждая, что это слишком разрушительно, их аэропорты закрыты, торговля парализована, и население к этому не привыкло", - сказал Леви интернет-изданию "Лента.ру".
Американские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В США рассказали, сколько военных участвуют в операции против Ирана
03:45
Эксперт также подчеркнул, что есть и второй, более радикальный вариант. По словам Леви, страны Персидского залива могут быть настолько возмущены разрушениями энергетической инфраструктуры, что потребуют от США "завершить начатое".
Политолог уточнил, что это стремление к прекращению конфликта, вероятно, усилится, если война затянется. Он отметил, что торговля и стабильность имеют для стран Персидского залива экзистенциальное значение, в отличие от регионального влияния Ирана, каким бы нежелательным оно ни было. По мнению Леви, "порог болевых ощущений" там ниже, чем может показаться.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреПерсидский заливСШАИранДаниэль ЛевиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала