Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива могут надавить на Вашингтон по поводу прекращения конфликта с Тегераном и "уговорить" пойти на его урегулирование, такое мнение высказал британский политолог, президент Проекта "США - Ближний Восток" Даниэль Леви.
"Один из вариантов - оказать давление на американцев, чтобы они как можно скорее прекратили это, утверждая, что это слишком разрушительно, их аэропорты закрыты, торговля парализована, и население к этому не привыкло", - сказал Леви интернет-изданию "Лента.ру".
Эксперт также подчеркнул, что есть и второй, более радикальный вариант. По словам Леви, страны Персидского залива могут быть настолько возмущены разрушениями энергетической инфраструктуры, что потребуют от США "завершить начатое".
Политолог уточнил, что это стремление к прекращению конфликта, вероятно, усилится, если война затянется. Он отметил, что торговля и стабильность имеют для стран Персидского залива экзистенциальное значение, в отличие от регионального влияния Ирана, каким бы нежелательным оно ни было. По мнению Леви, "порог болевых ощущений" там ниже, чем может показаться.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
