Страны Персидского залива могут надавить на США, заявил эксперт

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива могут надавить на Вашингтон по поводу прекращения конфликта с Тегераном и "уговорить" пойти на его урегулирование, такое мнение высказал британский политолог, президент Проекта "США - Ближний Восток" Даниэль Леви.