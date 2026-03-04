Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, сколько военных участвуют в операции против Ирана
03:45 04.03.2026 (обновлено: 08:55 04.03.2026)
В США рассказали, сколько военных участвуют в операции против Ирана
В операции против Ирана задействовали свыше 50 тысяч военных, сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Брэдли Купер. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
сша
иран
ближний восток
брэдли купер
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
владимир путин
в мире, сша, иран, ближний восток, брэдли купер, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, владимир путин, красный полумесяц, израиль
В США рассказали, сколько военных участвуют в операции против Ирана

Брэд Купер: в операции США против Ирана участвуют более 50 тысяч военных

ВАШИНГТОН, 4 мар РИА Новости. В операции против Ирана задействовали свыше 50 тысяч военных, сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Брэдли Купер.
"В этой операции участвуют более 50 тысяч военнослужащих, 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики", — заявил он в видеообращении.

"Никто не ожидал". На Западе удивились внезапному ответу Ирана на атаку США
02:34
Купер добавил, что в ближайшее время ожидается прибытие пополнения.
"Эти силы несут колоссальную огневую мощь, что представляет собой крупнейшее наращивание США присутствия на Ближнем Востоке за целое поколение", — отметил генерал.
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
08:00
 
