В США рассказали, сколько военных участвуют в операции против Ирана

"В этой операции участвуют более 50 тысяч военнослужащих, 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики", — заявил он в видеообращении .

Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.