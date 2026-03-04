В США рассказали, сколько военных участвуют в операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. В операции против Ирана задействовали свыше 50 тысяч военных, сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Брэдли Купер.
«
"В этой операции участвуют более 50 тысяч военнослужащих, 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики", — заявил он в видеообращении.
Купер добавил, что в ближайшее время ожидается прибытие пополнения.
"Эти силы несут колоссальную огневую мощь, что представляет собой крупнейшее наращивание США присутствия на Ближнем Востоке за целое поколение", — отметил генерал.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.