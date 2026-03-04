США потопили 17 иранских военных кораблей, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США потопили 17 иранских военных кораблей, включая подлодку, утверждает глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер.
"На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина", - сообщил он в опубликованном видеообращении.
"Сегодня в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна, и мы не остановимся на достигнутом", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.