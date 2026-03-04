https://ria.ru/20260304/ssha-2078342388.html
В США заявили, что в Ормузском проливе нет иранских кораблей
В США заявили, что в Ормузском проливе нет иранских кораблей - РИА Новости, 04.03.2026
В США заявили, что в Ормузском проливе нет иранских кораблей
США потопили 17 иранских военных кораблей, включая подлодку, утверждает глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T03:15:00+03:00
2026-03-04T03:15:00+03:00
2026-03-04T03:50:00+03:00
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/72/1512417266_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_bdd916480603d4db3b2ecc7a13625c90.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/72/1512417266_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_a052920cc37ba186924f9efe94959350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США заявили, что в Ормузском проливе нет иранских кораблей
CENTCOM: в Ормузском проливе и Персидском заливе нет иранских кораблей