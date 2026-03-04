Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что в Ормузском проливе нет иранских кораблей
03:15 04.03.2026
В США заявили, что в Ормузском проливе нет иранских кораблей
США потопили 17 иранских военных кораблей, включая подлодку, утверждает глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранский эсминец
Иранский эсминец. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США потопили 17 иранских военных кораблей, включая подлодку, утверждает глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер.
"Сегодня в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна, и мы не остановимся на достигнутом", - сообщил он в опубликованном видеообращении.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
