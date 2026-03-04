Названо число ракет Tomahawk в запасе у ВМС США

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военно-морские силы Соединенных Штатов поддерживают запас крылатых ракет Tomahawk на уровне почти четырех тысяч единиц, выяснило РИА Новости на основе анализа военных бюджетов США.

Ранее телеканал CNN сообщал, что ракетные запасы США , включая Tomahawk, истощаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке после атаки США и Израиля на Иран в рамках операции "Эпическая ярость".

ВМС США на протяжении семи лет сохраняют неизменный целевой показатель арсенала в 3992 ракеты Tomahawk, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.

В 2019 финансовом году ВМС США запустили программу модернизации ракет Tomahawk с устаревшей конфигурации Block IV до версии Block V. Процедура проводится по мере того, как ракеты, номинально рассчитанные на 30 лет службы, достигают периода планового обновления сертификации по истечении первых 15 лет эксплуатации.

При этом в финансовых отчетах говорится, что на данный момент ВМС обновляют около 250 ракет в год. В 2025 финансовом году в бюджете были выделены средства на 252 единицы Tomahawk Block IV, а в 2026 было запрошено финансирование на ресертификацию 260 единиц.

Несмотря на относительно низкие темпы производства в последние годы, с начала программы закупок Tomahawk военные ведомства США приобрели в общей сложности 9 240 ракет. Это, вероятно, позволяет Вашингтону поддерживать боезапас на отметке в 3 992 готовых к применению единицы за счет регулярной и поэтапной модернизации части арсенала, выяснило РИА Новости на основе анализа данных.

В ноябре 2025 года Пентагон сообщил, что американская оборонная компания Raytheon получила дополнительный контракт стоимостью 44,6 миллиона долларов на поддержку программы модернизации крылатых ракет Tomahawk ВМС США.