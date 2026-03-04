Семь самолетов ВВС США вылетели из Тель-Авива в Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Семь самолетов ВВС США вылетели из Тель-Авива в направлении Саудовской Аравии, включая три самолета-заправщика, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Так, среди вылетевших самолетов четыре Boeing KC-46A Pegasus и три Boeing KC-135R Stratotanker.
Ранее РИА Новости заметило еще несколько американских военных самолетов, один из которых также вылетел из Израиля, а другие находились в небе над Средиземным морем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.