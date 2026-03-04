Рейтинг@Mail.ru
Семь самолетов ВВС США вылетели из Тель-Авива в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 04.03.2026
02:55 04.03.2026
Семь самолетов ВВС США вылетели из Тель-Авива в Саудовскую Аравию
в мире
сша
иран
израиль
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
Семь самолетов ВВС США вылетели из Тель-Авива в Саудовскую Аравию

© Фото : U.S. Air Force/John D. ParkerАмериканский самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus дозаправляет штурмовик A-10 Thunderbolt II
© Фото : U.S. Air Force/John D. Parker
Американский самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus дозаправляет штурмовик A-10 Thunderbolt II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Семь самолетов ВВС США вылетели из Тель-Авива в направлении Саудовской Аравии, включая три самолета-заправщика, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Так, среди вылетевших самолетов четыре Boeing KC-46A Pegasus и три Boeing KC-135R Stratotanker.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Никто не ожидал". На Западе удивились внезапному ответу Ирана на атаку США
02:34
Ранее РИА Новости заметило еще несколько американских военных самолетов, один из которых также вылетел из Израиля, а другие находились в небе над Средиземным морем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
