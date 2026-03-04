Рейтинг@Mail.ru
Самолет-заправщик ВВС США вылетел из Израиля - РИА Новости, 04.03.2026
02:29 04.03.2026
Самолет-заправщик ВВС США вылетел из Израиля
Самолет-заправщик ВВС США вылетел из Израиля
Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker на фоне конфликта на Ближнем Востоке вылетел из Израиля, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
2026
Новости
Самолет-заправщик ВВС США вылетел из Израиля

Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет самолет-разведчик НАТО Boeing E-3 Sentry
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет самолет-разведчик НАТО Boeing E-3 Sentry. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker на фоне конфликта на Ближнем Востоке вылетел из Израиля, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Отслеживание самолета прервалось, когда он пролетал над территорией Иордании. Позднее заправщик появился в небе над Катаром, после чего снова пропал.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
Помимо этого, недалеко от Израиля находится стратегический и тактический военно-транспортный самолет ВВС США, вылетевший из Германии, еще один, вылетевший также из Германии, находится над Средиземным морем.
Также над Средиземным морем пролетает военно-транспортный самолет, вылетевший из города Шривпорт в штате Луизиана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Армия Израиля сообщила, что начала волну ударов по силам ПВО в Иране
