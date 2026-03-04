Самолет-заправщик ВВС США вылетел из Израиля

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker на фоне конфликта на Ближнем Востоке вылетел из Израиля, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Помимо этого, недалеко от Израиля находится стратегический и тактический военно-транспортный самолет ВВС США, вылетевший из Германии, еще один, вылетевший также из Германии, находится над Средиземным морем.
Также над Средиземным морем пролетает военно-транспортный самолет, вылетевший из города Шривпорт в штате Луизиана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.