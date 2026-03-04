Сенатор Блюменталь заявил о вероятности наземной операции США в Иране

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытой встречи американских министров с законодателями сообщил о пугающей вероятности наземной операции США в Иране.
"После этого брифинга мне стало страшнее, чем когда-либо, что мы можем отправить войска на место (в Иран - ред.), что солдаты США могут понадобиться, чтобы добиться целей, которые, кажется, есть у администрации", - сказал Блюменталь журналистам.
Сенатор добавил, что не считает необходимым закрывать подобные заседания.
Госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэн Кейн ранее провели закрытую встречу с законодателями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.