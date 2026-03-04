В сенате США высказались о причинах атаки на Иран

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сенатор-демократ Джон Феттерман после закрытой встречи представителей администрации с законодателями сообщил, что не услышал от министров шокирующих причин, которые побудили США атаковать Иран, и сроков операции.
"Никто не знает, сколько в общей сложности это продлится", - сказал Феттерман журналистам.
Госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее провели закрытую встречу с законодателями.
Как сообщил сенатор, аргументы администрации в пользу атаки на Иран не содержали откровений, озвучивалась позиция Вашингтона о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, хотя Тегеран отвергал наличие таких амбиций. Феттерман перечислил те же аргументы, что упоминаются чиновниками публично. Дополнительной информации и подтверждения доводов администрации, по словам Феттермана, он не услышал.
"Все, что я услышал там, для меня не содержало шокирующих новостей или каких-то (новостей вообще - ред.)", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
