В сенате США высказались о причинах атаки на Иран

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сенатор-демократ Джон Феттерман после закрытой встречи представителей администрации с законодателями сообщил, что не услышал от министров шокирующих причин, которые побудили США атаковать Иран, и сроков операции.

"Никто не знает, сколько в общей сложности это продлится", - сказал Феттерман журналистам.

Как сообщил сенатор, аргументы администрации в пользу атаки на Иран не содержали откровений, озвучивалась позиция Вашингтона о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, хотя Тегеран отвергал наличие таких амбиций. Феттерман перечислил те же аргументы, что упоминаются чиновниками публично. Дополнительной информации и подтверждения доводов администрации, по словам Феттермана, он не услышал.

"Все, что я услышал там, для меня не содержало шокирующих новостей или каких-то (новостей вообще - ред.)", - сказал он.