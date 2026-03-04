Рейтинг@Mail.ru
В сенате США высказались о причинах атаки на Иран
01:23 04.03.2026 (обновлено: 01:51 04.03.2026)
В сенате США высказались о причинах атаки на Иран
В сенате США высказались о причинах атаки на Иран - РИА Новости, 04.03.2026
В сенате США высказались о причинах атаки на Иран
Сенатор-демократ Джон Феттерман после закрытой встречи представителей администрации с законодателями сообщил, что не услышал от министров шокирующих причин,... РИА Новости, 04.03.2026
В сенате США высказались о причинах атаки на Иран

Сенатор Феттерман: министры США не привели шокирующих причин атаки на иран

© REUTERS / Annabelle GordonЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Annabelle Gordon
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сенатор-демократ Джон Феттерман после закрытой встречи представителей администрации с законодателями сообщил, что не услышал от министров шокирующих причин, которые побудили США атаковать Иран, и сроков операции.
"Никто не знает, сколько в общей сложности это продлится", - сказал Феттерман журналистам.
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Довольно быстро". На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США
00:56
Госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее провели закрытую встречу с законодателями.
Как сообщил сенатор, аргументы администрации в пользу атаки на Иран не содержали откровений, озвучивалась позиция Вашингтона о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, хотя Тегеран отвергал наличие таких амбиций. Феттерман перечислил те же аргументы, что упоминаются чиновниками публично. Дополнительной информации и подтверждения доводов администрации, по словам Феттермана, он не услышал.
"Все, что я услышал там, для меня не содержало шокирующих новостей или каких-то (новостей вообще - ред.)", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Госсекретарь США Марко Рубио беседует с журналистами в Вашингтоне. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Рубио рассказал о целях операции США против Ирана
2 марта, 23:56
 
