"Мы отвыкли от такого". Что испугало американцев после атаки на Иран

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Далеко не все в США поддерживают военную операцию против Тегерана. Недовольство так велико, что угрожает и внутренней безопасности. О том, как американцы реагируют на очередную ближневосточную авантюру Белого дома, — в материале РИА Новости.

Болезненные параллели

Достижение целей операции уже близко, заявил Дональд Трамп. При этом не прояснил, что именно будет считать достойным итогом.

У заверений в скором окончании боевых действий направленность не только внешнеполитическая. Трампу необходимо как-то успокаивать жителей США, для которых иранские события стали критической отметкой после насыщенных двух месяцев — захвата президента Венесуэлы, скандала вокруг Гренландии и блокады Кубы.

Ближний Восток для американцев вообще болезненная тема. Долгая подготовка к венесуэльской операции, как и ее итог, не имели особого резонанса в обществе. А вот действия Вашингтона в Иране рождают болезненные исторические и региональные параллели — достаточно вспомнить вторжение в Ирак под сомнительным предлогом. Но даже тогда ситуация выглядела немного более объяснимой, отмечают живущие в США собеседники РИА Новости.

"Буш-младший должен был реагировать на 9/11 — теракты 11 сентября 2001-го. Несколько лет шла информационная подготовка (вторжение началось в 2003-м — Прим. ред.), и, справедливости ради, запрос в обществе на войну уже был", — вспоминает житель Нью-Йорка Ричард Барр.

Его земляк Рик Эндрюс подтверждает: многие с нетерпением ожидали масштабного ответа на 9/11. А те, кто не одобрял военную операцию, не выступали против нее очень долго. "Массовые протесты начались потом, когда не было найдено оружия массового поражения (предполагаемое его наличие у Ирака — один из формальных поводов интервенции. — Прим. ред.), и стали появляться жертвы. Сейчас протесты идут фактически с первого дня, с 28 февраля", — говорит Эндрюс.

© AP Photo / Chao Soi Cheong Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке © AP Photo / Chao Soi Cheong Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Война — не выход?

Действительно, демонстрации против ударов по Ирану начались практически одновременно с операцией. Причем по мере развития событий подоплека выступлений менялась.

Первые акции проходили возле учреждений, связанных с Израилем, — представители левых социалистических движений обвиняли еврейское государство в разжигании конфликта. Протестующие собирались и у государственных зданий США. Однако особенностью этих демонстраций была именно антивоенная, а не проиранская направленность.

Наиболее показательно эту ситуацию характеризует высказывание Дэвида Гибсона, одного из организаторов демонстраций у мэрии Филадельфии: "Война никогда не бывает хорошей, и есть другие способы предотвратить получение Ираном и другими странами ядерного оружия". То есть противоречий с нарративом Белого дома насчет ЯО не было — только несогласие с выбранным путем решения проблемы.

Но после гибели иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи стало очевидно, что договариваться официальный Тегеран с Вашингтоном точно не будет, хотя раньше и демонстрировал готовность к диалогу.

Кроме того, Иран объявил противникам священную войну и стал действовать активнее. Это вызывает у американцев опасения, что конфликт переметнется и на их землю, а не останется в пределах Ближнего Востока. И первые признаки уже есть.

© REUTERS / Majid Asgaripour Антиамериканский баннер в Тегеране © REUTERS / Majid Asgaripour Антиамериканский баннер в Тегеране

Готовятся к самообороне

В городе Остин, штат Техас, продолжается расследование обстоятельств стрельбы в местном баре 1 марта. Огонь по посетителям открыл мужчина в лонгсливе с надписью Property of Allah ("Собственность Аллаха"), что явно указывало на связь с ближневосточной операцией. Погибли три человека, более десяти ранены.

Полиция считает "иранскую версию" лишь одной из нескольких, указывая, например, что стрелявший уже попадал в поле зрения силовиков из-за проблем с психикой.

"У нас не так легко быть ненормальным, — рассказал РИА Новости Клаус Штубберт из Остина. — Много оружия, это всем известно, поэтому людей, которые подвергают себя и других опасности, тщательно отслеживают и контролируют. Вообще, я не знаю, верит ли кто-то в другую версию, кроме иранской. В моем окружении таких людей нет".

По его словам, техасцы, которые раньше не были лояльны к свободному владению оружием, теперь задумываются о его покупке. "Спрос растет, хотя это не массовая истерия, но люди хотят защитить себя", — подчеркнул Штубберт.

© REUTERS / CJ Gunther Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд, США © REUTERS / CJ Gunther Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд, США

Разнообразный состав

Техасские события получили отклик по всей стране, и протесты активизировались.

В Нью-Йорке пикеты стали проходить, помимо прочего, и у башни Трампа. Лозунги изменились: "Руки прочь от Ирана!" — лейтмотив демонстраций. Состав протестующих теперь тоже другой.

"В таких городах, как Нью-Йорк, приезжих традиционно хватает. В том числе и иранцев, — говорит Рик Эндрюс. — Но их на первых акциях на самом деле было не так много: большинство — бежавшие от режима люди, которые двояко относились к операции, нацеленной на его свержение. Но и они опасаются за родственников, оставшихся в Иране. Сейчас на демонстрациях много выходцев из других мусульманских стран, для которых важна солидарность, и белых американцев, выступающих против второго Ирака, терактов у нас в стране и тому подобного".

Полиция не спешит разгонять демонстрации, либо делает это по возможности корректно. Причина, по словам собеседников агентства, проста: копы не поддерживают войну, потому что она, во-первых, приносит им больше неоплачиваемой работы внутри страны, а во-вторых — опасна жертвами среди близких, участвующих в операции.

Жертвы и опросы

Американские власти усиливают меры безопасности на важных объектах — например, в Капитолии, где заседает конгресс. Особые меры приняли в отношении еврейских учреждений. При этом официальные лица не признают, что есть конкретная угроза терактов.

В то же время с Ближнего Востока поступают плохие для США новости: к 3 марта в Пентагоне подтвердили гибель по меньшей мере шести американских военнослужащих. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в то же время заявил, что в результате ударов Ирана погибли и пострадали по меньшей мере 560 военных США.

"Даже эти данные, конечно, могут привести к новому всплеску протестной активности, — считает Ричард Барр. — За последние годы мы отвыкли от больших зарубежных операций, как в Афганистане. А когда гибнут люди, это еще хуже".

Результаты социологических исследований подтверждают: жертвы среди военнослужащих оказывают большое влияние на общественное мнение. В частности, судя по мартовскому опросу Reuters и Ipsos, 42 процента членов Республиканской партии не готовы поддержать иранскую кампанию в случае гибели американских солдат.

Но даже если бы не было жертв, операция среди жителей США явно непопулярна. Лишь 27 процентов респондентов заявили, что одобряют удары по Ирану, в то время как 43 процента выступили против боевых действий. Остальные пока не определились, однако, исходя из опыта, нетрудно предположить, к какому лагерю они примкнут.