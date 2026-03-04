Рейтинг@Mail.ru
На спутнике "Экспресс-АТ1" произошла нештатная ситуация
21:11 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/sputnik-2078591767.html
На спутнике "Экспресс-АТ1" произошла нештатная ситуация
На спутнике "Экспресс-АТ1" произошла нештатная ситуация
2026
На спутнике "Экспресс-АТ1" произошла нештатная ситуация

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла на российском телекоммуникационном спутнике "Экспресс-АТ1", специалисты работают над восстановлением вещания, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-операторе спутника "Космическая связь".
"Случилась нештатная ситуация, сейчас технические специалисты разбираются и работают над восстановлением вещания, ждём информацию от них", - сказал собеседник агентства.
Аппарат "Экспресс-АТ1" находится на геостационарной орбите в точке над 56 градусами восточной долготы. Его сигнал покрывает практически всю Россию. Спутник был запущен на орбиту 16 марта 2014 года с Байконура и введён в эксплуатацию осуществлён 22 апреля 2014 года.
Отделение от разгонного блока Фрегат спутников Ионосфера-М - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Роскосмос" показал видео отделения спутников "Ионосфера-М"
25 июля 2025, 16:28
 
