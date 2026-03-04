На спутнике "Экспресс-АТ1" произошла нештатная ситуация

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла на российском телекоммуникационном спутнике "Экспресс-АТ1", специалисты работают над восстановлением вещания, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-операторе спутника "Космическая связь".

"Случилась нештатная ситуация, сейчас технические специалисты разбираются и работают над восстановлением вещания, ждём информацию от них", - сказал собеседник агентства.