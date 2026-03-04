https://ria.ru/20260304/spetsoperatsiya-2078351021.html
Боец с позывным "Нео" рассказал, что в ВС России не используют Telegram
Боец с позывным "Нео" рассказал, что в ВС России не используют Telegram - РИА Новости, 04.03.2026
Боец с позывным "Нео" рассказал, что в ВС России не используют Telegram
Военнослужащий группировки "Запад" с позывным "Нео" рассказал, что в ВС РФ не используют Telegram для связи, сообщили в среду Минобороны России. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:30:00+03:00
2026-03-04T05:30:00+03:00
2026-03-04T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_486ce4ae9dd6c5fa0b2e21402ef86cab.jpg
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078230806.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d035cbe26f3c0b06f7e063d0faf9c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, telegram
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Telegram
Боец с позывным "Нео" рассказал, что в ВС России не используют Telegram
ВС России используют для связи военные каналы, а не Telegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Запад" с позывным "Нео" рассказал, что в ВС РФ не используют Telegram для связи, сообщили в среду Минобороны России.
"Наш расчет обеспечен необходимыми современными средствами, РЭБ, которые обновляются. И мы работаем с подразделением прикрытия. Для связи не используем мессенджер Telegram
. Используем военные каналы связи, которыми нас обеспечивают наши подразделения связи", - рассказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Нео".
В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, включая и Telegram.
"В российских подразделениях применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, защищенными сертифицированными средствами. В нем реализуется полный набор современных сервисов, таких как видеозвонки, групповые чаты, аудиоконференции, отправка файлов необходимых объемов и другие возможности", - говорится в сообщении ведомства.