Боец с позывным "Нео" рассказал, что в ВС России не используют Telegram

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Запад" с позывным "Нео" рассказал, что в ВС РФ не используют Telegram для связи, сообщили в среду Минобороны России.

"Наш расчет обеспечен необходимыми современными средствами, РЭБ, которые обновляются. И мы работаем с подразделением прикрытия. Для связи не используем мессенджер Telegram . Используем военные каналы связи, которыми нас обеспечивают наши подразделения связи", - рассказал командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Нео".

В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, включая и Telegram.