"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении
"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.03.2026
"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении
Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил две управляемые авиабомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении СВО,... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил две управляемые авиабомбы ВСУ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил две управляемые авиабомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны России.
"Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" уничтожил две управляемые авиационные бомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении СВО... После выполнения задачи расчёт ЗРК "Бук-М3" оперативно сменил огневую позицию, выполнив мероприятия по маскировке и укрытию боевой машины, что исключило возможность ответного удара со стороны противника", - говорится в сообщении ведомства.
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" является современным мобильным средством противовоздушной обороны средней дальности, способным эффективно поражать широкий спектр воздушных целей, включая баллистические и крылатые ракеты, реактивные снаряды РСЗО, самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты. Высокая скорость зенитной ракеты, достигающая 1550 м/с, и автоматизированные средства управления обеспечивают надёжный перехват высокоманёвренных и скоростных целей на дальностях до 70 километров.