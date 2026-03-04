Рейтинг@Mail.ru
"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/spetsoperatsiya-2078350887.html
"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении
"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.03.2026
"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении
Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил две управляемые авиабомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении СВО,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:29:00+03:00
2026-03-04T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c06465fedcbfc4a937d09e43237abcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил две управляемые авиабомбы ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил две управляемые авиабомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны России.
"Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" уничтожил две управляемые авиационные бомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении СВО... После выполнения задачи расчёт ЗРК "Бук-М3" оперативно сменил огневую позицию, выполнив мероприятия по маскировке и укрытию боевой машины, что исключило возможность ответного удара со стороны противника", - говорится в сообщении ведомства.
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" является современным мобильным средством противовоздушной обороны средней дальности, способным эффективно поражать широкий спектр воздушных целей, включая баллистические и крылатые ракеты, реактивные снаряды РСЗО, самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты. Высокая скорость зенитной ракеты, достигающая 1550 м/с, и автоматизированные средства управления обеспечивают надёжный перехват высокоманёвренных и скоростных целей на дальностях до 70 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала