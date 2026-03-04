"Бук-М3" уничтожил две управляемые авиабомбы на Красноармейском направлении

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил две управляемые авиабомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны России.

"Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" уничтожил две управляемые авиационные бомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении СВО... После выполнения задачи расчёт ЗРК "Бук-М3" оперативно сменил огневую позицию, выполнив мероприятия по маскировке и укрытию боевой машины, что исключило возможность ответного удара со стороны противника", - говорится в сообщении ведомства.