ВС России уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.03.2026
ВС России уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Расчеты БПЛА батальона специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили шесть единиц автомобильной техники ВСУ на Красноармейском направлении,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВС России уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчеты БПЛА батальона специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили шесть единиц автомобильной техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России.
"Расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" в режиме свободной охоты выявили и уничтожили шесть единиц автомобильной техники формирований ВСУ
, осуществлявшей снабжение и ротацию живой силы противника на Красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В ходе боевой работы операторы ударных дронов эффективно уничтожают логистические маршруты украинских боевиков, дезорганизовывая подразделения ВСУ на линии боевого соприкосновения.
"В результате точечного огневого поражения операторами ударных БПЛА группировки, противник несет значительные потери в материально-техническом обеспечении, лишается регулярного подвоза боеприпасов, продовольствия и живой силы, что существенно снижает его боеспособность", - следует из сообщения.