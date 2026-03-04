ВС России уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчеты БПЛА батальона специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили шесть единиц автомобильной техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России.

В ходе боевой работы операторы ударных дронов эффективно уничтожают логистические маршруты украинских боевиков, дезорганизовывая подразделения ВСУ на линии боевого соприкосновения.

"В результате точечного огневого поражения операторами ударных БПЛА группировки, противник несет значительные потери в материально-техническом обеспечении, лишается регулярного подвоза боеприпасов, продовольствия и живой силы, что существенно снижает его боеспособность", - следует из сообщения.