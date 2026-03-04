Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 04.03.2026
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.03.2026
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчёт САУ "Гиацинт-С" уничтожил пункт управления БПЛА формирований ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026
МОСКВА, 4мар - РИА Новости. Расчёт САУ "Гиацинт-С" уничтожил пункт управления БПЛА формирований ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" 30-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)... В результате удара уничтожены площадка запуска и пункт управления БПЛА вместе с живой силой противника", - говорится в сообщении.
Огонь вёлся с закрытой огневой позиции на дальности около 25 километров 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами.
По словам ведомства, боевая работа велась скрытно, с соблюдением мер маскировки и противодействия контрбатарейной борьбе. После выполнения задачи расчёт оперативно скрыл орудие и укрылся в безопасном месте.
