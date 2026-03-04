ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 4мар - РИА Новости. Расчёт САУ "Гиацинт-С" уничтожил пункт управления БПЛА формирований ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.

Огонь вёлся с закрытой огневой позиции на дальности около 25 километров 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами.

По словам ведомства, боевая работа велась скрытно, с соблюдением мер маскировки и противодействия контрбатарейной борьбе. После выполнения задачи расчёт оперативно скрыл орудие и укрылся в безопасном месте.