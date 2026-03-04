https://ria.ru/20260304/spetsoperatsiya-2078346762.html
Расчет БПЛА уничтожил технику ВСУ почти на три миллиона долларов
Расчет БПЛА уничтожил технику ВСУ почти на три миллиона долларов
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Бойцы одного из самых результативных расчетов 4-й мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили FPV-дронами на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" украинской техники почти на три миллиона долларов, рассказал РИА Новости оператор расчета с позывным "Спартанец".
Расчеты ударных дронов-камикадзе группировки войск "Юг" работают на константиновском направлении по различным целям - от пехоты и легкобронированной автомобильной техники до танков и артиллерии.
"Чаще всего нашему расчету приходилось работать на константиновском направлении по таким видам техники, как пикапы, "Казаки" (бронированный автомобиль - ред.), М113, а также танки Т-
72, Т-
80, также "Гвоздику" уничтожили, гаубицы Д-20, Д-30. Это из того, что сразу могу вспомнить", - рассказал "Спартанец" РИА Новости.
Он уточнил, что, по подсчетам группировки, сумма уничтоженной расчетом техники ВСУ
уже превысила три миллиона долларов.
"Объем потенциально нанесенного нами ущерба этими дронами оценивается в более чем три миллиона долларов", - рассказал боец.
По его словам, помимо техники приоритетными целями расчета является пехота противника, она также активно уничтожается операторами БПЛА группировки на константиновском участке фронта.
"Помимо техники, активно работаем по пехоте противника, также если попадаются, отрабатываем и дроны "Баба-яга", - рассказал "Спартанец".
Он уточнил, что считает, что оператор дрона-камикадзе стала одной из самых перспективных военных специальностей в нынешних реалиях.