Расчет БПЛА уничтожил технику ВСУ почти на три миллиона долларов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 04.03.2026 (обновлено: 09:37 04.03.2026)
Расчет БПЛА уничтожил технику ВСУ почти на три миллиона долларов
Боец об уничтожении российским дроном КВН техники ВСУ на три миллиона долларов
Бойцы одного из самых результативных расчетов 4-й мотострелковой бригады группировки "Южная" уничтожили дронами на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" украинской техники почти на $3 миллиона
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Бойцы одного из самых результативных расчетов 4-й мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили FPV-дронами на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" украинской техники почти на три миллиона долларов, рассказал РИА Новости оператор расчета с позывным "Спартанец".
Расчеты ударных дронов-камикадзе группировки войск "Юг" работают на константиновском направлении по различным целям - от пехоты и легкобронированной автомобильной техники до танков и артиллерии.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Российский командир рассказал, какие цели чаще всего поражали БПЛА
03:26
"Чаще всего нашему расчету приходилось работать на константиновском направлении по таким видам техники, как пикапы, "Казаки" (бронированный автомобиль - ред.), М113, а также танки Т-72, Т-80, также "Гвоздику" уничтожили, гаубицы Д-20, Д-30. Это из того, что сразу могу вспомнить", - рассказал "Спартанец" РИА Новости.
Он уточнил, что, по подсчетам группировки, сумма уничтоженной расчетом техники ВСУ уже превысила три миллиона долларов.
"Объем потенциально нанесенного нами ущерба этими дронами оценивается в более чем три миллиона долларов", - рассказал боец.
По его словам, помимо техники приоритетными целями расчета является пехота противника, она также активно уничтожается операторами БПЛА группировки на константиновском участке фронта.
"Помимо техники, активно работаем по пехоте противника, также если попадаются, отрабатываем и дроны "Баба-яга", - рассказал "Спартанец".
Он уточнил, что считает, что оператор дрона-камикадзе стала одной из самых перспективных военных специальностей в нынешних реалиях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
