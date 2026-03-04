https://ria.ru/20260304/sorin-2078477284.html
Сорин рассказал, собирается ли судиться с FIS
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал в интервью РИА Новости, что не собирается обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспаривать решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Сорин из-за отсутствия нейтрального статуса не может присутствовать на международных соревнованиях в местах, где требуется наличие аккредитации.
"Это был не диалог. Я просто задал вопрос, они не ответили. И все. История закончена", - сказал Сорин отвечая на вопрос о диалоге с FIS.
"Нет. Не собираюсь и смысла в этом не вижу. Я же не спортсмен. В этом сезоне нет, но в следующем, надеюсь, допустят", - рассказал Сорин, отвечая на вопрос о желании судиться с международной федерацией.
