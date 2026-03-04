https://ria.ru/20260304/sneg-2078553566.html
Более 1,3 миллиона кубометров снега вывезли в Подмосковье с начала года
Более 1,3 миллиона кубометров снега вывезли в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала года в Подмосковье вывезли более 1,3 миллиона кубометров снега со дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Ежедневно на линии выходят свыше 3,5 тысячи единиц техники: дорожные машины, самосвалы, тракторы и малая техника. Ручную уборку выполняют порядка 5 тысяч специалистов. Сотрудники городского хозяйства и управляющих организаций чистят от наледи и снега пешеходные переходы, остановки, тротуары и подходы к подъездам.
После обильных снегопадов коммунальные службы Подмосковья продолжают уборку территорий. Особое внимание уделяют вывозу снега — это помогает сохранить ширину проезжей части и сделать передвижение жителей комфортным.
Спецтехника работает во всех округах региона, снег вывозят на специально отведенные площадки.