Более 1,3 миллиона кубометров снега вывезли в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 04.03.2026
Новости Подмосковья
 
18:11 04.03.2026 (обновлено: 18:12 04.03.2026)
Более 1,3 миллиона кубометров снега вывезли в Подмосковье с начала года
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб убирает снег во время снегопада
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сотрудник коммунальных служб убирает снег во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала года в Подмосковье вывезли более 1,3 миллиона кубометров снега со дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Ежедневно на линии выходят свыше 3,5 тысячи единиц техники: дорожные машины, самосвалы, тракторы и малая техника. Ручную уборку выполняют порядка 5 тысяч специалистов. Сотрудники городского хозяйства и управляющих организаций чистят от наледи и снега пешеходные переходы, остановки, тротуары и подходы к подъездам.
После обильных снегопадов коммунальные службы Подмосковья продолжают уборку территорий. Особое внимание уделяют вывозу снега — это помогает сохранить ширину проезжей части и сделать передвижение жителей комфортным.
Спецтехника работает во всех округах региона, снег вывозят на специально отведенные площадки.
 
Новости Подмосковья
 
 
