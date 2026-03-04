https://ria.ru/20260304/sneg-2078370987.html
В Чувашии возбудили дело после обрушения крыши дома от скопившегося снега
В Чувашии возбудили дело после обрушения крыши дома от скопившегося снега - РИА Новости, 04.03.2026
В Чувашии возбудили дело после обрушения крыши дома от скопившегося снега
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после обрушения кровли многоквартирного дома в городе Алатырь в Чувашии, сообщает региональное... РИА Новости, 04.03.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после обрушения кровли многоквартирного дома в городе Алатырь в Чувашии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 3 марта около 17 часов в одном из многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Стрелка, из-за скопления снежной массы частично обрушилась кровля дома, пострадавших нет.
"Указанное стало возможным в результате невыполнения работниками управляющей компании мероприятий по своевременной очистке кровли от снега. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ
(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении
.
Ранее в администрации Алатырского муниципального округа рассказали о том, что в результате обрушения крыши пятиэтажного дома на площади 400 квадратных метров была повреждена система теплоснабжения, в связи с чем было отключено отопление дома, а также перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов. Для жильцов подготовили пункт временного размещения в гостинице.