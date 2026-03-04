В Чувашии возбудили дело после обрушения крыши дома от скопившегося снега

По версии следствия, 3 марта около 17 часов в одном из многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Стрелка, из-за скопления снежной массы частично обрушилась кровля дома, пострадавших нет.

Ранее в администрации Алатырского муниципального округа рассказали о том, что в результате обрушения крыши пятиэтажного дома на площади 400 квадратных метров была повреждена система теплоснабжения, в связи с чем было отключено отопление дома, а также перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов. Для жильцов подготовили пункт временного размещения в гостинице.