https://ria.ru/20260304/smolensk-2078429264.html
Семья похищенной в Смоленске девочки не была знакома с похитителем
Семья похищенной в Смоленске девочки не была знакома с похитителем - РИА Новости, 04.03.2026
Семья похищенной в Смоленске девочки не была знакома с похитителем
Похищенная в Смоленске девочка, а также ее мать не были знакомы с обвиняемым в похищении, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:43:00+03:00
2026-03-04T12:43:00+03:00
2026-03-04T12:43:00+03:00
происшествия
смоленск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077396522_0:0:495:278_1920x0_80_0_0_16e0f177ae6a3da1add780656e4d5e57.jpg
https://ria.ru/20260302/smolensk-2077771892.html
смоленск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077396522_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_778664e81cb7a43610402d38685716fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Семья похищенной в Смоленске девочки не была знакома с похитителем
Семья похищенной в Смоленске девочки не была знакома с обвиняемым в похищении