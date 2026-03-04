https://ria.ru/20260304/smi-2078406782.html
СМИ: пять человек погибли в провинции Ирана после утренних ударов
СМИ: пять человек погибли в провинции Ирана после утренних ударов - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ: пять человек погибли в провинции Ирана после утренних ударов
Не менее 5 человек погибли в центральной иранской провинции Исфахан в результате утренних ударов США и Израиля, сообщает агентство Nour News. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:28:00+03:00
2026-03-04T11:28:00+03:00
2026-03-04T11:41:00+03:00
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: пять человек погибли в провинции Ирана после утренних ударов
Nour News: пять человек погибли в центральной провинции Ирана после ударов США