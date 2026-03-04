https://ria.ru/20260304/smartfon-2078570166.html
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона - РИА Новости, 04.03.2026
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона на фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов, рассказал интернет-порталу... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:24:00+03:00
2026-03-04T19:24:00+03:00
2026-03-04T19:24:00+03:00
технологии
александр ющенко
apple
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015520882_1558:551:3072:1403_1920x0_80_0_0_039c4fd4e32ac5e694e60e16a18ff035.jpg
https://ria.ru/20260212/apple-2073944427.html
https://ria.ru/20260113/smartfon-2067511636.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015520882_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff4df9e64947663d280a5aa3d866ae58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, александр ющенко, apple, госдума рф, россия, общество
Технологии, Александр Ющенко, Apple, Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона
В Госдуме задумались о создании российского смартфона, рассказал депутат Ющенко
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона на фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов, рассказал интернет-порталу "Газета.ru"
депутат ГД Александр Ющенко (КПРФ).
"На фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов Госдумы следует задуматься о создании необходимых условий для российских компаний в целях создания отечественного смартфона", - пишет издание со ссылкой на Ющенко.
Он уточнил, что каждый человек самостоятельно принимает решение, каким смартфоном пользоваться, четких рекомендаций в этой сфере для парламентариев нет.
"Много разговоров было об отечественном смартфоне, но, по крайней мере, его нет сегодня. Поэтому у кого-то американский шпион в кармане, у кого-то - китайский друг. Такая ситуация. Что касается политики Apple, это американская компания... Вполне можно было ожидать... Единственное, я бы рекомендовал правительству создать все условия, чтобы (мы давно это должны были сделать, но мы этого не делаем) наши компании проработали возможность создания своего смартфона", - подчеркнул депутат.