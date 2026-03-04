В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона

"Много разговоров было об отечественном смартфоне, но, по крайней мере, его нет сегодня. Поэтому у кого-то американский шпион в кармане, у кого-то - китайский друг. Такая ситуация. Что касается политики Apple, это американская компания... Вполне можно было ожидать... Единственное, я бы рекомендовал правительству создать все условия, чтобы (мы давно это должны были сделать, но мы этого не делаем) наши компании проработали возможность создания своего смартфона", - подчеркнул депутат.