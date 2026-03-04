Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона - РИА Новости, 04.03.2026
19:24 04.03.2026
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона - РИА Новости, 04.03.2026
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона на фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов, рассказал интернет-порталу... РИА Новости, 04.03.2026
В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона

В Госдуме задумались о создании российского смартфона, рассказал депутат Ющенко

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона на фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов, рассказал интернет-порталу "Газета.ru" депутат ГД Александр Ющенко (КПРФ).
"На фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов Госдумы следует задуматься о создании необходимых условий для российских компаний в целях создания отечественного смартфона", - пишет издание со ссылкой на Ющенко.
12.02.2026
Аналитик рассказал, по какому принципу Apple блокирует аккаунты россиян
12 февраля, 16:01
Он уточнил, что каждый человек самостоятельно принимает решение, каким смартфоном пользоваться, четких рекомендаций в этой сфере для парламентариев нет.
"Много разговоров было об отечественном смартфоне, но, по крайней мере, его нет сегодня. Поэтому у кого-то американский шпион в кармане, у кого-то - китайский друг. Такая ситуация. Что касается политики Apple, это американская компания... Вполне можно было ожидать... Единственное, я бы рекомендовал правительству создать все условия, чтобы (мы давно это должны были сделать, но мы этого не делаем) наши компании проработали возможность создания своего смартфона", - подчеркнул депутат.
13.01.2026
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
13 января, 07:55
 
