Слуцкий обвинил Европу в попытках сорвать переговоры по Украине

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток "втереться" в переговорный процесс по Украине с целью – сорвать его, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, что европейцы не примут соглашение по Украине, заключённое без их участия.
"Европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток "втереться" в переговорный процесс по Украине. С понятной целью – сорвать его. Канцлер Германии Мерц заявил в Вашингтоне, что Европа не примет соглашение, заключенное без ее участия - "за спиной", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что когда США включились в процесс урегулирования конфликта, Старый Свет "поднял истерику", и сами европейские столицы повесили железный занавес и продолжали инерционную политику русофобии, а сейчас же цинично утверждают, что "только мир, поддержанный и легитимизированный Европой, может быть по-настоящему прочным".
"Неужели? Речь о Европе, которая открыто готовится к войне с Россией, наращивая свои вооруженные силы и превращая экономический союз в военный? О Европе, которая делает все, чтобы сорвать мирные переговоры, заставляя украинцев воевать до последнего и внушая Киеву ложные надежды на поражение России и счастливое будущее Украины в ЕС и НАТО? Европы, уже добровольно занявшей место на обочине мировой истории?", - задался вопросами глава думского комитета.
Слуцкий считает, что теперь "евротройка" пытается войти в роль "троянского коня", но "инструменты" Берлина, Парижа и Лондона - непомерные амбиции, шантаж и санкции. "Вот только всему этому "набору" - место и время в утиль, куда рано или поздно отправятся и нынешние европейские лидеры", - добавил он.