Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии - РИА Новости, 04.03.2026
13:25 04.03.2026 (обновлено: 13:35 04.03.2026)
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии - РИА Новости, 04.03.2026
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии
Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии, следует из документов на
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии

Словакия расторгла соглашение с Киевом о помощи аварийными поставками энергии

Братислава - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Братислава. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии, следует из документов на сайте словацкого кабмина.
"Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии - ред.) для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии", - говорится в постановлении, одобренном правительством Словакии на заседании в среду.
Рабочий на объекте трубопровода Дружба в Германии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
