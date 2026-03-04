https://ria.ru/20260304/slovakiya-2078442116.html
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии - РИА Новости, 04.03.2026
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии
Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии, следует из документов на РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:25:00+03:00
2026-03-04T13:25:00+03:00
2026-03-04T13:35:00+03:00
в мире
словакия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860895_0:62:3078:1793_1920x0_80_0_0_f3547c9bf6741fcf44d96fb9655681a4.jpg
https://ria.ru/20260227/druzhba-2077194637.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860895_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_913ecd36bf1c999c355da29039c765f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина
В мире, Словакия, Украина
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии
Словакия расторгла соглашение с Киевом о помощи аварийными поставками энергии