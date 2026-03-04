Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе.
Концерт Славы состоялся 1 марта в киноконцертном зале "Пенза" вместимостью 1,6 тысячи зрителей. Жители Пензы, побывавшие на мероприятии, в соцсетях жаловались на некачественное выступление певицы, а также якобы хамство с ее стороны в общении со зрителями.
"Времени у меня сейчас много, потому что я отменила гастрольный тур. Я не согласна с таким отношением к моем творчеству. Я больше так не могу", - сказала она на видео, опубликованном в ее аккаунте в соцсети Instagram*.
В рамках юбилейного тура у Славы были запланированы концерты в Миассе, Оренбурге, Самаре, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Орле, Воронеже и других городах. Завершится тур должен был в Москве большим сольным концертом в Театре Эстрады 2 июня.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
