Рейтинг@Mail.ru
Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/slava-2078559466.html
Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе
Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе - РИА Новости, 04.03.2026
Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе
Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:36:00+03:00
2026-03-04T18:36:00+03:00
пенза
россия
миасс
певица слава (анастасия сланевская)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983665_0:90:2491:1491_1920x0_80_0_0_c11bb273c165c8988f5692a16063bd00.jpg
https://ria.ru/20251127/slava-2058210203.html
пенза
россия
миасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983665_124:0:2280:1617_1920x0_80_0_0_ef8559e4e0749bec0f86fee28b7b7a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пенза, россия, миасс, певица слава (анастасия сланевская), общество
Пенза, Россия, Миасс, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Общество
Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе

Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе 1 марта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Слава
Певица Слава - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Слава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе.
Концерт Славы состоялся 1 марта в киноконцертном зале "Пенза" вместимостью 1,6 тысячи зрителей. Жители Пензы, побывавшие на мероприятии, в соцсетях жаловались на некачественное выступление певицы, а также якобы хамство с ее стороны в общении со зрителями.
"Времени у меня сейчас много, потому что я отменила гастрольный тур. Я не согласна с таким отношением к моем творчеству. Я больше так не могу", - сказала она на видео, опубликованном в ее аккаунте в соцсети Instagram*.
В рамках юбилейного тура у Славы были запланированы концерты в Миассе, Оренбурге, Самаре, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Орле, Воронеже и других городах. Завершится тур должен был в Москве большим сольным концертом в Театре Эстрады 2 июня.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Слава - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Слава рассказала, что не может продать квартиру из-за "схемы Долиной"
27 ноября 2025, 23:14
 
ПензаРоссияМиассПевица Слава (Анастасия Сланевская)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала