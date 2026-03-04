https://ria.ru/20260304/sk-2078596315.html
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью 34-летней девушки в медучреждении в Саратове, сообщили в...
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике
САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью 34-летней девушки в медучреждении в Саратове, сообщили в региональном СУ СК России.
"Следственным отделом по Ленинскому району
города Саратова
<…> по факту смерти 34-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК России
("Причинение смерти по неосторожности"). По версии следствия, 27 января текущего года 34-летняя девушка обратилась в медицинское учреждение города Саратова, где в ходе малоинвазивного операционного вмешательства скончалась", — написало следственное управление в Telegram-канале
.
В ведомстве добавили, что был проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Между тем в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что саратовчанка умерла после аборта.
"Девушка пришла в частную клинику с болями в животе. Обследование показало у нее замершую беременность восьми-девяти недель. Ей стали делать вакуумный аборт. После проведения данной процедуры она скончалась", — рассказал собеседник агентства.