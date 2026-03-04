Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике

САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью 34-летней девушки в медучреждении в Саратове, сообщили в региональном СУ СК России.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова <…> по факту смерти 34-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). По версии следствия, 27 января текущего года 34-летняя девушка обратилась в медицинское учреждение города Саратова, где в ходе малоинвазивного операционного вмешательства скончалась", — написало следственное управление в Telegram-канале

В ведомстве добавили, что был проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Между тем в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что саратовчанка умерла после аборта.