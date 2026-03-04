Рейтинг@Mail.ru
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 04.03.2026 (обновлено: 22:01 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/sk-2078596315.html
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике - РИА Новости, 04.03.2026
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью 34-летней девушки в медучреждении в Саратове, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:43:00+03:00
2026-03-04T22:01:00+03:00
происшествия
саратов
ленинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260304/naled-2078563095.html
https://ria.ru/20260304/mvd-2078535325.html
саратов
ленинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, ленинский район, россия
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Россия
Дело возбудили по факту смерти саратовчанки после аборта в частной клинике

СК: саратовчанка умерла после аборта в частной клинике, возбуждено дело

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета России
Сотрудники следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью 34-летней девушки в медучреждении в Саратове, сообщили в региональном СУ СК России.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова <…> по факту смерти 34-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). По версии следствия, 27 января текущего года 34-летняя девушка обратилась в медицинское учреждение города Саратова, где в ходе малоинвазивного операционного вмешательства скончалась", — написало следственное управление в Telegram-канале.
Сосульки на доме - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь
Вчера, 18:49
В ведомстве добавили, что был проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Между тем в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что саратовчанка умерла после аборта.
"Девушка пришла в частную клинику с болями в животе. Обследование показало у нее замершую беременность восьми-девяти недель. Ей стали делать вакуумный аборт. После проведения данной процедуры она скончалась", — рассказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Москве в полицию доставили 16 подростков после беспорядков в ТЦ
Вчера, 17:24
 
ПроисшествияСаратовЛенинский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала